Trio Aries au MIM, gagnez deux places

Trois jeunes musiciens belges (Alice Van Leuven au violon, Paul Heyman au violoncelle et Wouter Valvekens au piano) ont fondé le trio Aries en 2018.

Le trio est actif depuis la saison 18/19 et a été invité par divers festivals et séries de concerts (BxlSurScène, Espace Garage à Ottignies, le festival Jong Talent à Knokke, le festival Midi-Minimes, De Zomer van Sint-Pieter à Leuven, OdeGand à Gand, Klara in de Singel à Anvers, Klassiek in de Abdij à Jette...)

En août 2020, ils étaient invités par Guy Danel au Festival en Poitou en France où ils on interprété (entre autres) le quatuor à clavier op.25 de Brahms avec Josef Kluson, altiste du Prazak Quartet.

Le Trio Aries sera au MIM, le 14 janvier à midi.

Plus d'infos: Accueil | CPE festival