Trinkhall, Des lieux pour exister, déclinaison 2

Le Trinkhall à Liège expose des créations de personnes fragilisées qui travaillent dans des ateliers avec des animateurs-artistes. Carl Havelange, le directeur du Trinkhall, a conçu une saison autour de l’idée générique, Des lieux pour exister. La déclinaison 2 propose aux cimaises du premier étage un nouvel ensemble d’œuvres. Une dizaine d’expositions monographiques éclairent entre autres le travail de Paul Duhem, Johan Geenens, Alexis Lippstreu, Pascale Vincke, … Une dizaine d’artistes dont les œuvres célèbrent L’événement d’être là, sous-titre de l’exposition couvrant le second temps de la saison, du printemps à l’automne 2023. Les lieux en images sont tantôt des paysages, tantôt des visages, car l’artiste comme tout être humain habite un corps, repère ou " prison de l’âme " selon Socrate. Trois artistes partenaires, non associés à l’art outsider, se joignent aux autres créateurs, Anne De Gelas, Bob Verschueren et Maurice Pirenne.