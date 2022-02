Trinity a 21 ans et vit à La Louvière. Tout comme sa sœur, Saphyra, elle a décidé de se présenter aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Si elle souhaitait participer en duo, sa petite sœur s'y est opposée. Dès lors, Trinity a tenté de séduire les coachs de cette saison 10. Lors de son blind, elle a interprété "Love" de Keyshia Cole et a récolté 3 buzz. Cependant, c'est BJ Scott qui a été choisie comme coach par la candidate.