Triggerfinger, Jack Johnson et Simply Red à TW Classic 23

On découvre aujourd'hui l'affiche complète de TW Classic 2023 ! Cela fait plusieurs mois déjà qu’il n’y a plus aucun ticket pour le festival d’un jour le dimanche 18 juin à Werchter. Au programme, Bruce Springsteen and The E Street Band, tête d’affiche de cette édition. Triggerfinger, Jack Johnson et Simply Red seront également de la partie au Parc du Festival. Pour les créneaux horaires des différents concerts et toutes les informations pratiques, consultez twclassic.be.

Voici le communiqué officiel :

Triggerfinger (16:00-16:55) ouvre les festivités avec du rock bien lourd. Pour la première fois, ils joueront sans le bassiste Paul Van Bruystegem, parti vers d’autres horizons après 22 formidables années de complicité musicale. Le 10 juin, à Bruxelles, Monsieur Paul clôturera ce chapitre avec ses complices de Triggerfinger sur un formidable concert à l’Ancienne Belgique. À TW Classic, Geoffrey Burton officiera à la basse aux côtés de Ruben Block et Mario Goossens. ​

On n’a pas souvent la chance d’accueillir Jack Johnson (17:40-18:55) dans nos contrées. Pourtant, le singer-songwriter est une star mondiale depuis pas mal d’années déjà. C’est depuis son Mango Tree studio, situé à Hawaï et entièrement alimenté par l’énergie solaire, qu’il met en boîte une délicieuse musique taillée pour le surf. Sur son dernier album, " Meet The Moonlight ", (2022) il explore les petites joies simples en ces temps difficiles. ​ ​ ​

Simply Red (19:50-21:05) ou du classique pur jus. Mick Hucknall a autant de tempérament que sa tignasse rousse le laisse supposer. Ado, il collectionne des albums de soul pratiquement introuvables et voue un culte au jazz et au reggae. ​Sa voix rauque semble faite pour ce répertoire. Dès ses débuts, il a bien fait comprendre qu’on entendrait encore longtemps parler de lui. Une famille britannique sur cinq possède au moins un de leurs disques. Hucknall a écoulé pas moins de 50 millions d’albums dans le monde et chacun de nous est capable de chanter à tue-tête au moins 10 chansons du groupe. ​ ​ ​ ​

Bruce Springsteen and The E Street Band (22:00-0:30) viennent de reprendre la route pour une nouvelle tournée mondiale. La setlist des premiers concerts ? Des tubes, les morceaux favoris des fans et du groupe, des titres extraits du récent " Only the strong survive ". A chaque fois, des concerts longs comme on les aime et un plaisir de la scène tout à fait intact. Springsteen & co sont en très grande forme. Pour le Boss, c’est le troisième passage à TW Classic, après les concerts de 2013 et 2016.