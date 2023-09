'Trigger Point', une série britannique explosive sur le quotidien d'une équipe de démineurs

Disponible en intégralité jusqu'au 12 mars 2024, Trigger Point raconte le quotidien détonant de la branche antiterroriste de Londres. Les six épisodes de ce thriller britannique tiennent un rythme effréné jusqu'au final explosif.

Créateur et scénariste de la série, Daniel Brierley immerge complètement le public dans le quotidien fascinant mais si dangereux de ces démineurs. On suit Lana Washington (incarnée avec maîtrise par Vicky McClure, vue dans Broadchurch) et ses coéquipiers qui ont la lourde tâche de sauver la capitale anglaise d'une vague d'attentats à la bombe. La particularité du métier de démineur est parfaitement traduite à l'écran par le suspense quasi permanent et les shots d'adrénaline ressentis par les spectateurs et spectatrices. À conseiller aux fans de sensations fortes et de séquences d'action impressionnantes.

A la production, on retrouve Jed Mercurio qui est déjà à l'origine d'énormes succès comme Line of Duty ou Bodyguard. La diffusion de la première saison a été un énorme carton sur ITV, et la chaîne a donc logiquement commandé une nouvelle salve d'épisodes.