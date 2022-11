Trier ses déchets c'est aussi faire des maths !

Petite démonstration... A priori, dans un sac de 30 litres on devrait pouvoir mettre 30 bouteilles ou berlingots d'un litre ! Et bien non, on peut environ en mettre 22. En fait, entre les bouteilles/berlingots on perd de la place puisqu'ils ne sont pas collés complètement les uns aux autres. Que se passe-t-il si on les écrase ?