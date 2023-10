Tricia bouleverse les coachs de The Voice Kids grâce à son émouvante reprise de “Et Bam” de Mentissa

A 12 ans seulement, Tricia rêve d’une future carrière de chanteuse internationale. En s’inscrivant à cette nouvelle saison de The Voice Kids, elle a pris la route vers l’accomplissement de son rêve.

Avant même de savoir qu’elle était sélectionnée pour les Blinds de The Voice Kids, Tricia a eu la chance d’avoir la visite de Mentissa ! Lors de cette visite, Mentissa lui a annoncé qu’elle était sélectionnée pour les Blinds de cette seconde saison des Kids. Au fil de la journée, la gagnante de la première saison de The Voice Kids van Vlandereen et la fillette ont fait connaissance. Mentissa en a aussi profité pour partager ses meilleurs conseils avec la fillette.

Grande amatrice de musique douce et de ballades, Tricia est une très grande fan de Mentissa, elle qui fut finaliste de The Voice France et désormais coach de The Voice Belgique. Pour son Blind, Tricia a décidé d’interpréter son titre " Et Bam ", une performance coup de cœur pour les quatre coachs qui n’ont pas hésité à buzzer