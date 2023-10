Tricia a 12 ans et elle vient de Grivegnée près de Liège.

La plus grande passion de Tricia est le chant, qu’elle pratique depuis très longtemps. Sa zone de confort, elle la trouve dans les chansons douces qui lui touchent le coeur. Elle souhaitait s’inscrire à la saison 1 de The Voice Kids, mais elle n’a pas osé car elle n’avait pas assez confiance en elle. Dans 10 ans, Tricia se voit acclamée par la foule sur une grande scène à Miami. Tricia souhaiterait également être styliste plus tard. Pour lui annoncer qu’elle participait à The Voice Kids, Mentissa lui a rendu visite à la maison !