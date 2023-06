Tricherie au moteur diesel : les propriétaires pourront obtenir une indemnisation des constructeurs, en Allemagne mais aussi en Europe

Les tricheries de l’industrie automobile allemande vont lui coûter cher. Après le scandale du "Dieselgate", les constructeurs vont devoir indemniser une autre catégorie de consommateurs floués. Ce sont les propriétaires des voitures à moteur diesel équipé d’un logiciel illégal de contrôle des gaz d’échappement.

Ils sont en droit de demander, sous condition, une indemnisation au fabricant. C’est ce qu’a décidé pour la première fois la Cour fédérale de justice allemande de Karlsruhe ce lundi.

Cette décision concerne le logiciel non autorisé connu sous le nom de "fenêtre thermique", un dispositif distinct de celui qui avait entraîné le scandale mondial du "Dieselgate".

Mais sur le banc des accusés, on retrouvait les suspects habituels : Mercedes, Audi et Volkswagen.

Comment fonctionne la "fenêtre thermique"?

Le dispositif des "fenêtres thermiques" et un dispositif qui limite l’usage des systèmes de dépollution, des filtres, obligatoires en Europe. Pratiquement, il permet de contrôler la purification des gaz d’échappement des véhicules diesel en fonction de la température extérieure.

Le système de filtration des rejets d’oxydes d’azote (NOx) est réduit ou désactivé quand les températures sont inférieures à 15 degrés et au-dessus de 33 degrés. Selon les constructeurs automobiles, ce dispositif servirait à éviter un risque de casse du moteur.

Pour Volkswagen, le dispositif était homologué par l’Autorité fédérale allemande du transport. Mercedes réagit aussi en expliquant qu’il considérait que ce dispositif est autorisé, car homologué en Allemagne et en Europe.

Ce n’est pas l’avis des organisations environnementales pour qui le risque de casse existe mais à des températures plus extrêmes. Elles considèrent le logiciel comme un système de contournement destiné à faire paraître les émissions polluantes plus faibles en condition de test qu’elles ne le sont dans la réalité du trafic routier.

Une indemnisation jusqu’à 15% du prix de la voiture

Jusqu’ici, les tribunaux allemands avaient refusé d’indemniser les consommateurs car pour eux il ne s’agissait pas d’un dommage intentionnel mais de négligence de la part des constructeurs. En clair, le dispositif de fenêtre thermique passait pour un logiciel installé de bonne foi sans intention de triche.

Mais voilà, en mars dernier, la Cour de Justice européenne a tranché en faveur des automobilistes, estimant que la négligence suffit pour une demande de dommages et intérêts. Ensuite, c’était aux tribunaux allemands de calculer le montant de l’indemnisation.

Et dans sa décision de lundi, la Cour fédérale a fixé ce montant entre 5 et 15% du prix d’achat du véhicule. Le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule diminue cependant le montant de l’indemnisation.

Cette décision va grandement faciliter les demandes d’indemnisation des acheteurs de diesel en Allemagne.

La Cour fédérale de Justice précise dans quelles conditions les propriétaires de ces voitures peuvent être indemnisés : il faut que la fonction incriminée – la fenêtre thermique dans ce cas – soit illégale et que le constructeur automobile soit fautif, ce qui doit être vérifié dans chaque cas individuel par les tribunaux.

Mais le cadre est là, chaque tribunal ne doit plus entrer dans le détail ou faire appel à un expert. Il peut accorder au propriétaire une indemnité forfaitaire par exemple si la voiture est menacée de ne plus pouvoir circuler à cause d’un moteur manipulé, mais aussi si l’acheteur se retrouve avec un véhicule moins respectueux de l’environnement que ce qu’il pensait au moment de l’achat.

La Cour ne va pas aussi loin que certaines demandes de rembourser intégralement le prix d’achat.

Et ailleurs en Europe ?

Les constructeurs automobiles allemands peuvent s’attendre à une vague de demandes d’indemnisation aux constructeurs automobiles.

Pas uniquement en Allemagne, car selon l’avocat des consommateurs Claus Goldenstein, qui représente 50.000 plaignants dans des affaires similaires, la décision devrait bénéficier à "plusieurs millions de consommateurs en Europe".

Différent du Dieselgate

Le système des moteurs truqués du "Dieselgate" permettait aussi aux voitures d’afficher des niveaux d’émission d’oxyde d’azote inférieurs à la réalité. Il se basait sur un dispositif différent, un logiciel qui permettait d’abaisser le niveau des émissions lors des tests d’homologation des véhicules, pratiqués sur pont ou sur route.

Ici, c’est le groupe Volkswagen qui a été le déclencheur de l’affaire aux Etats-Unis. Le 18 septembre 2015, l’Agence américaine de l’environnement accuse le groupe d’avoir équipé 11 millions de ses voitures diesel d’un logiciel permettant de fausser le résultat des tests antipollution et de dissimuler des émissions dépassant jusqu’à 40 fois les normes autorisées.

Des indemnisations aussi ailleurs en Europe pour le Dieselgate

La direction de Volkswagen a reconnu la tricherie. Cela a déjà coûté plus de 30 milliards d’euros en amendes et dédommagements, principalement aux Etats-Unis, qui avaient alors interdit les véhicules concernés. D’autres marques ont aussi été montrées du doigt : Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes et Fiat Chrysler.

En Europe, en 2020, la Cour fédérale de Justice allemande à Karlsruhe a ordonné à Volkswagen d’indemniser les propriétaires de véhicules équipés de moteurs diesel truqués en Allemagne, suite à 60.000 plaintes. Ici aussi, ces automobilistes se sentent arnaqués, trompés dans leur achat sur base de fausses informations. Il y a évidemment une atteinte à l’environnement, mais aussi le risque pour certains propriétaires de se voir limités ou interdits de circulation. Certains demandaient même le remboursement intégral de leur véhicule.

En Allemagne, pour éviter des condamnations, le constructeur a conclu un accord à l’amiable avec l’association de consommateurs VZBV, qui menait une action collective au nom de 235.000 propriétaires de voitures diesel truquées, proposant entre 1350 et 6250 euros d’indemnisation en fonction du type et de l’âge du véhicule, pour un total d’au moins 750 millions d’euros.

En 2021, la Commission européenne a appelé Vokswagen à indemniser sans délai les clients lésés dans toute l’Union européenne, et pas seulement en Allemagne, accusant le constructeur automobile de "jouer la montre". Le commissaire européen Didier Reynders, en charge de la protection des consommateurs, a demandé au constructeur allemand d'"agir de manière aussi déterminée en dehors d’Allemagne qu’il le fait en Allemagne".

Le commissaire Reynders a indiqué que la moyenne des indemnisations se situait aux alentours de 3000 euros par véhicule. Il a ajouté que le nombre de clients concernés était notamment de 150.000 aux Pays-Bas, 400.000 en Belgique et 900.000 en France.

Un procès est en cours en Belgique contre Volkswagen dans le cadre du Dieselgate : Testachats avait lancé cette action collective en 2016. D’autres procès ont débouché sur des condamnations dans plusieurs pays européens, dont l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas, rappelle Testachats.

Une première condamnation dans le cadre du Dieselgate

Et ce lundi, l’ex-patron d’Audi a été condamné, c’est le premier responsable du groupe Volkswagen à écoper d’une sanction pénale dans le scandale des moteurs diesel truqués. Les patrons de l’époque ont plaidé coupables.

Ce sont ces aveux qui évitent à Rupert Stadler, à la tête d’Audi, la prison ferme. Il est condamné à 11 mois avec sursis doublés d’une lourde amende de 1,1 million d’euros par le tribunal régional de Munich. Ses coaccusés chez Audi et Porsche sont aussi condamnés avec sursis.