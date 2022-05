Tribute to Xenakis : un concert-expérience à vivre au Festival Musiq3

À l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur Iannis Xenakis, le Festival Musiq3 célèbre les nombreuses facettes de l’un des artistes les plus féconds de la seconde moitié du XXe siècle.

Tout à la fois compositeur (élève de Messiaen, Milhaud, Honegger et Varèse), architecte et ingénieur (collaborateur du Corbusier à partir de 1947), féru de mathématiques et d’informatique, Xenakis a fait œuvre de pionnier dans de nombreux domaines, comme la musique électroacoustique, l’informatique musicale ou le concert électronique immersif. S’il est un domaine dans lequel son imagination créatrice s’est amplement développée, c’est bien celui de la percussion.

Son œuvre Rebonds est construite en deux grandes sections A et B, dont l’ordre de jeu n’est pas fixé. Elles font appel à un instrumentarium légèrement différent : la première n’utilise que les peaux, alors que la seconde introduit en plus les cinq wood-blocks. La partie A évolue dans une structure musicale irrégulière, pour aboutir à une sorte de mouvement perpétuel. La partie B, quant à elle, est caractérisée par un rythme de bongo régulier que vient briser la grosse caisse par des accents décalés, les cinq wood-blocks interrompant plusieurs fois le discours dans un tempo plus rapide. À part de très rares exceptions, la nuance est toujours fff.

C’est sous les baguettes de la fascinante Vassilena Serafimova que les impacts successifs résonneront dans nos corps, le samedi 25 juin à 21h à Flagey, avec une énergie et une force quasi primitive. Chez Xenakis, "musique et espace" est un concept fondateur de son œuvre, la place que tient l’espace dans la musique, les dimensions spatiales sonores, la spatialisation des hauteurs et formes musicales, le mouvement des sons, les mouvements des interpètes et de l’auditoire. C’est en accord avec ces pistes de recherches que la collaboration de Romain Tardy, le créateur de lignes et de courbes dans ces installations monumentales, et de Laurent Delforge aka Before Tigers, le producteur et compositeur electroacousticien qui joue avec une grande palette de fréquences et de textures, nous est apparue comme une évidence. C’est autour de Psappha que les mondes sonores et visuels de ces trois artistes se rencontreront dans une création célébrant, comme il se doit, le grand Iannis Xenakis.