Tribute to Duke Ellington, gagnez deux places

Le Jazz c’est toute la musique ! disait Duke Ellington. Sa musique métisse les cultures blues, gospel, latin, jungle et classique et ses innovations ouvrent les chemins de la modernité après lui. Cet hommage reprendra les grands standards connus et moins connus de Duke Ellington, les plus représentatifs de son sens du swing et de la sensualité de ses ballades, qui restent incontournables pour tous les amoureux du jazz. Avec la chanteuse Gala James en special guest.

Le 28 octobre à 20h 30, à La Ferme! Place Polyvalente 1348 LLN, plus d'infos: Tribute to Duke Ellington - La ferme du Biereau