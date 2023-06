Tribunal correctionnel de Tournai : un homme condamné à quinze ans de prison pour viols sur une mineure dans la région d'Ath

Une peine de quinze ans de prison a été prononcée ce jeudi par la 6e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tournai, à l'encontre de R.C. L'individu était poursuivi pour avoir abusé sexuellement de la fille de sa cousine à plusieurs reprises. Lors de l'instruction d'audience, le ministère public avait qualifié les faits d'"abominables et infâmes".

Hébergé par sa cousine dans la région d'Ath, l'homme se rendait régulièrement dans la chambre de l'enfant, alors âgé de cinq ans, avant de passer à l'acte deux à trois fois par semaine. Il lui donnait ensuite des chips ou des bonbons, et lui offrait la possibilité de regarder des dessins animés, en guise de récompense pour acheter son silence. Les faits ont duré pendant environ trois ans, entre 2019 et 2022. Le prévenu avait décidé de son plein gré de se rendre au commissariat de police pour exposer les faits.

Par le passé, il avait déjà écopé d'une peine de prison de cinq ans pour des agissements similaires. Le ministère public avait requis une peine de dix ans ferme, suivie d'une mise à disposition de la justice. La défense avait sollicité un sursis probatoire le plus large possible, en libellant une série de mesures drastiques telles qu'un traitement de guidance par une équipe spécialisée, un suivi psychiatrique poussé, une interdiction de consommer de l'alcool et des produits stupéfiants, une interdiction de contacts avec la victime ou encore une absence de contacts avec des mineurs d'âge, sauf en présence d'un adulte responsable. Le tribunal a donc décidé d'appliquer une peine sévère et une mise à disposition de la justice pendant dix ans.