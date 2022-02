Tribunal Correctionnel de Tournai : trois mois de prison et 12.000 euros d'amende pour grivèlerie

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a condamné ce mardi un Français à une peine de trois mois de prison et à une amende de 12.000 euros pour grivèlerie.

Pendant des mois, un couple avec un bébé a occupé des chambres dans des hôtels de Bruxelles, du Brabant wallon et du Hainaut sans payer la note. L'épouse est acquittée au bénéfice du doute.

Le 2 avril 2019, le prévenu a fait le plein dans une station-service de Leuze-en-Hainaut et il a prétexté un problème avec sa carte bancaire pour ne pas payer la note. Laissant une copie de sa carte d'identité et son numéro de téléphone pour prouver son intention de revenir au plus vite, il n'est jamais revenu payer la note.

Un habitué

L'homme avait été signalé pour des faits similaires dans des hôtels ou chambres d'hôtes. Il a laissé une ardoise de 643 euros dans une chambre d'hôtes à Silly. Il a récidivé à Mons, Bruxelles, Genval, laissant des ardoises de 739 euros dans un hôtel et de 1615 euros dans un autre. À Ath, il avait également laissé une note de 50 euros à l'hôtel à la suite d'une commande de pizzas.

Pour le tribunal, seul le père de famille est coupable car c'est lui qui négociait avec les victimes. Sans logement, sans argent, il savait très bien qu'il ne payerait jamais les ardoises. Il l'a d'ailleurs reconnu dans une audition à la police, le 22 décembre 2019. Le Français avait déjà été condamné, à onze reprises, par le tribunal de police.