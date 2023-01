Tribunal Correctionnel de Mons : un chauffard lourdement condamné pour un homicide involontaire à Boussu

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a prononcé ce mercredi une peine de 5 ans de prison, dont deux ans ferme, et une amende de 8000 euros contre un jeune conducteur qui a mortellement percuté un cycliste à Boussu, le 15 juillet 2022, alors qu’il roulait très vite en état d’ivresse.

Le jeune homme avait passé sa journée à boire lors d’une fête. Il a repris le volant alors qu’il n’était pas en état. Au volant de sa voiture, il a brûlé plusieurs feux de signalisation en roulant à plus de 140 km/h, notamment dans une zone limitée à 30 Km/h. À hauteur d’un carrefour, le prévenu a fait une manœuvre afin d’éviter une voiture. Il a violemment percuté un cycliste, lequel est décédé plus tard à l’hôpital, et il a pris la fuite, prenant soin de brûler les documents de son véhicule. Le conducteur, déchu de son permis de conduire en France mais pas en Belgique, avait déjà commis de nombreuses infractions au Code de la route.

Déchu à vie du droit de conduire en Belgique

Mercredi, le tribunal a prononcé une peine de cinq ans, assortie d’un sursis probatoire de trois ans pour ce qui excède deux ans. Parmi les conditions imposées par le tribunal, il doit s’abstenir de conduire un véhicule aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Il est d’ailleurs déchu, à vie, du droit de conduire en Belgique. Une mesure qui se limite au territoire national, au grand regret du tribunal. Sa compagne, qui ne l’a pas empêché de reprendre le volant, écope d’une amende de 8000 euros, avec sursis pour ce qui excède 1600 euros.