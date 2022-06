Tribunal Correctionnel de Mons : un an avec sursis et 3,25 millions d’amende pour un duo impliqué dans un trafic de cigarettes

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé jeudi une peine d’un an de prison, assortie d’un sursis, contre deux Anglais poursuivis dans le cadre d’un trafic clandestin de cigarettes entre la Belgique et le Royaume-Uni. Une amende de 3,25 millions d’euros a également été prononcée, avec sursis de trois ans pour ce qui excède deux dixièmes de l’amende.

Le 15 décembre 2021, le service des douanes et accises belges était informé par son homologue britannique qu’un entrepôt, situé avenue de la Faïencerie à Jemappes, servait pour la contrebande de produits cosmétiques à destination de l’Irlande. Le 1er mars dernier, lors d’un contrôle, les douaniers avaient découvert des fardes de cigarettes cachées dans des poubelles de bureau, dont l’intérieur était recouvert d’un papier en aluminium, afin d’échapper aux scanners lors des contrôles. Ils avaient retrouvé 2,2 millions de cigarettes et 1789 parfums contrefaits. Deux hommes, arrivés ensemble d’Angleterre dans la journée, avaient été interpellés et privés de liberté. Ils étaient détenus préventivement depuis. L’un supervisait celui qui était en train de charger le camion.

Dans sa décision, le tribunal a pris en compte la gravité des faits, le caractère international de l’organisation, le nombre de cigarettes et le but de lucre.