Tribunal correctionnel de Mons : six ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants et de faux billets

Une peine de six ans de prison ferme et une amende de 32.000 euros ont été prononcées ce mercredi par la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, contre un homme coupable d’être le dirigeant d’une association active dans les stupéfiants et dans un trafic de faux billets de 50 euros.

L’homme de nationalité albanaise, installé dans le Borinage, avait déjà écopé de cinq ans de prison en novembre 2022 pour des faits identiques, à Bruxelles. Une quinzaine d’autres prévenus ont été condamnés à des peines diverses, de huit mois à quarante mois de prison avec sursis, en passant par des peines de travail. Une prévenue a été acquittée. L’enquête a démarré sur un trafic de faux billets de cinquante euros entre Naples et la Belgique. C’est en enquêtant sur ces individus que les policiers ont découvert que cette affaire était liée à un vaste trafic de cannabis et de cocaïne dans le Borinage. Les mises sur écoute ont permis de découvrir qu’une importante culture de cannabis était exploitée dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Espagne, par des ressortissants albanais.