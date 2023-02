Tribunal correctionnel de Mons : sept plantations de cannabis démantelées en Wallonie

La sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, juge depuis lundi matin, et durant trois lundis de suite, un important trafic de cannabis et de cocaïne, avec plusieurs cultures de cannabis démantelées à Jurbise, Charleroi, Morlanwelz, Andenne, Anderlecht ou encore à Péruwelz. Trente-deux prévenus, dont plusieurs détenus, sont à la barre.

Lundi, le ministère public a requis de lourdes peines dans ce trafic qui a rapporté des sommes colossales, dans le cadre d’une association où les rôles étaient clairement établis. " Ces gens constituent un fléau, une menace pour notre société, entretenant la délinquance acquisitive. Certains ont peu d’attaches en Belgique et ont agi avec une certaine audace ", a déclaré le substitut du procureur du roi.

Le ministère public a requis des peines de six ans de prison ferme contre les deux hommes qu’il estime être à la tête de cette association. Des peines de quelques mois à quatre ans de prison ont été réclamées contre les autres, selon leur position dans le trafic. De lourdes confiscations sont réclamées.

Plus de 2300 plants à Jurbise

Le 16 décembre 2020, une plantation de plus de 2300 plants, dont la moitié est arrivée à maturité, est démantelée dans une maison louée au Chemin du Prince à Jurbise, explique la représentante du ministère public. Trois téléphones portables sont retrouvés.

Ces instruments de télécommunication sont une mine d’or pour les policiers, lesquels identifient plusieurs prévenus dans cette affaire, dont des ressortissants albanais et italiens qui ne se trouvent pas forcément en Belgique. Les termes utilisés dans les messages ne laissent aucun doute sur les activités illicites des prévenus.

Grâce aux écoutes téléphoniques, six autres plantations sont découvertes en Wallonie et à Bruxelles, certaines de grandes envergures, d’autres plus petites chez des particuliers. Ces derniers sont autorisés à occuper leur logement, contre rémunération.

Le ministère public dénonce un système particulièrement bien rodé, avec notamment un système de parrainage pour les nouveaux membres, chargés de trouver de nouveaux lieux de culture et de stockage avec une prime à la clef.

Perquisitions

Le 5 octobre 2021, le juge d’instruction délivre une série de mandats d’arrêt. Lors des perquisitions, des centaines de plants sont découverts ainsi que de fortes sommes d’argent, des sachets de conditionnement, des téléphones, des cartes SIM et tout ce qui est nécessaire pour monter une culture : terreau, lampes, tuyaux d’arrosage… De la cocaïne est aussi retrouvée.

Le 7 octobre, 560 plants et 582 grammes de cannabis sont retrouvés chez des particuliers, endettés, à Anderlecht. Ces gens expliquent qu’ils ont été approchés par un Albanais, lequel s’est chargé d’épurer leurs dettes. Une autre culture, de 360 plants, est démantelée quelques jours plus tard à Morlanwelz.