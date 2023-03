Tribunal correctionnel de Mons : rififi entre bandes rivales à Colfontaine

Le 22 août 2021, une bagarre éclate entre plusieurs jeunes dans un magasin de nuit du Borinage. Les témoins entendent des insultes et des menaces. Puis trois hommes s’engouffrent dans une BMW blanche et quittent les lieux. Le trio se retrouve chez un ami. L’ambiance est électrique. Ils décident d’aller chercher une arme.

Les trois délinquants embarquent un quatrième larron, qui sait où vit leur rival. Les quatre se rendent rue Constantin Meunier. La BMW est dans la rue en cul-de-sac, elle roule lentement. Le convoyeur n’ose pas utiliser son arme. L’homme assis derrière lui se saisit de l’arme. L’auto effectue un demi-tour et repasse devant la maison à la vitesse de 30 Km/h. Un coup de feu éclate depuis la fenêtre arrière droite du véhicule. Plusieurs personnes, déclarent avoir été blessées.

Acte II

Chacun rentre chez soi. Mais le conducteur de la BMW reçoit un message durant la nuit. Son rival l’informe qu’il va venir mettre le feu chez lui.

À 02h45, les pompiers sont appelés pour un incendie dans un immeuble à appartements. Une porte d’entrée, aspergée d’un liquide inflammable, s’est embrasée. Le père du conducteur de la BMW vit à cet endroit avec son fils. Le feu a été bouté par un homme qui est arrivé en scooter accompagné.

Une instruction est ouverte au parquet de Mons. Les indices récoltés par les policiers permettent au magistrat instructeur de placer les quatre hommes présents dans la BMW sous mandat d’arrêt et de les inculper d’une tentative d’assassinat.

Doute sur l’intention de tuer

Cette qualification est retenue tout le long de l’instruction. Mais ce lundi matin, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, le ministère public l’a remise en question. Le substitut du procureur doute de l’intention de tuer, la question des menaces par gestes est posée compte tenu notamment des déclarations divergentes des victimes du tir. On a l’impression qu’il s’agit d’une balle magique qui a frôlé la jambe de l’un et l’oreille de l’autre. Aucun impact de tir n’a été relevé, aucune trajectoire n’est définie par l’expert en balistique.

Me Fabrice Guttadauria, pour la défense du conducteur de la BMW, partage cet avis. Pour lui, il s’agit de menaces entre deux bandes rivales du Borinage, rien de plus, "des bras cassés qui voulaient faire les malins devant leurs copines".

Participation punissable

L’avocat de la Défense conteste également la participation punissable, présentée par le parquet. Les quatre hommes déclarent qu’ils ont pris la décision de se munir d’une arme "pour faire peur", après l’agression du magasin de nuit.

Pour le substitut du procureur, Thiébaut Ruth, "L’un a fourni l’arme et l’a testée, le deuxième a indiqué l’adresse, le troisième conduisait et est passé à faible allure, à deux reprises, dans la rue Constantin Meunier, et le quatrième a tiré".

Des récidivistes

Le ministère public a requis une peine de trois ans contre le tireur, qui était en probation après avoir écopé d’une peine de quatre ans pour vol avec violence. "Il a été libéré sous conditions le 3 mai 2022 et, le 26 mai, il était interpellé en flagrant délit de largage de drogues et d’alcool à la prison de Mons", s’insurge le procureur.

Une peine de deux ans de prison est requise contre les trois autres qui se trouvaient dans la BMW.

Contre l’auteur de l’incendie de la porte, celui qui a mis ses menaces à exécution, une peine de trois ans est requise.

Les avocats de la défense ont plaidé des mesures clémentes, assorties de conditions probatoires. Le Parquet précise que certains auront encore prochainement des comptes à rendre à la justice.

Le jugement sera prononcé lors de l’audience du 29 mars