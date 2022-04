Tribunal Correctionnel de Mons : quatre ans de prison ferme pour viol dans un appartement de Soignies

Le tribunal correctionnel du Hainaut a prononcé une peine de quatre ans de prison ferme ce lundi contre un Français, poursuivi pour viol, tentative de viol, voyeurisme par enregistrement, diffusion des images sur les réseaux, et séquestration d’une jeune femme. Un complice, originaire de Soignies, écope d’une peine d’un an, assortie d’un sursis simple de trois ans.

Les faits ont eu lieu le 22 septembre dans un appartement à Soignies. La victime, âgée de 18 ans, s’est rendue chez le second prévenu pour une soirée, en toute confiance, car elle y passait souvent. Le Français, qu’elle rencontrait pour la première fois, lui a ouvert la porte. Lors de la soirée, les jeunes ont bu de la vodka et fumé des joints. Selon la victime, le Français lui a fait des avances et l’a empêchée de quitter les lieux pour qu’elle prenne le train afin de rentrer chez elle à Ecaussines. Il l’a ensuite forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui.

Condamné treize fois en France, dont une fois pour séquestration, le jeune homme contestait les faits. Pour le tribunal, l’ensemble des préventions est établi. L’homme était en détention préventive.