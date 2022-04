Tribunal Correctionnel de Mons : Neuf ans de prison pour un père incestueux

Le tribunal correctionnel du Hainaut a prononcé, lundi, une peine de neuf ans de prison contre un Louvièrois domicilié à Mons, en aveux d'avoir violé et attenté à la pudeur de ses deux filles. Son arrestation n'a pas été ordonnée.

Les faits ont été dénoncés le 2 mars 2021 par la compagne du prévenu, sous le choc. Sa fille aînée lui a raconté que son père la violait en échange d'argent. Sa sœur a fait une déclaration dans le même sens. "Nous sommes dans le cadre d'un chantage affectif et matériel", avait déclaré le substitut du procureur du roi dans son réquisitoire. Les filles ont déclaré que leur papa mettait leurs vêtements sur sa poupée en silicone et qu'il leur avait offert à chacune, un vibromasseur, lors de la Saint-Valentin. Le prévenu a fait l'objet d'une analyse de son comportement et le rapport rendu effraie le ministère public. "Il attribue ses comportements à ses filles qu'il qualifie de tentatrices. Il y a un réel problème de perversion, il a tout détruit chez ses filles", avait déclaré le substitut, lequel avait requis une peine de douze ans. La défense, qui avait plaidé un sursis probatoire, peut faire appel du jugement.