Tribunal correctionnel de Mons : Logan Huys condamné à 5 ans de prison ferme pour parricide

Logan Huys, 29 ans, a été condamné à une peine de cinq ans de prison ferme pour un parricide provoqué. Les faits ont eu lieu le 27 février 2021, vers 22h00, dans la cour d'une fermette à Asquillies, près de Mons.

Ce soir-là, Logan Huys a porté une dizaine de coups de pieds dans le crâne de son père. Ce dernier est mort à l'hôpital, quelques heures plus tard, d'un sévère traumatisme cérébral, à la suite des coups reçus. Le ministère public avait requis la peine maximale de cinq ans de prison ferme contre Logan Huys, ne retenant pas l'excuse de provocation retenue par la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, ce qui a permis de correctionnaliser ce procès.



Le 27 février 2021, Hugo Huys s'était rendu chez son fils à Asquillies durant la nuit. Il était armé. Le père a tiré un coup de feu et le fils a riposté, en lui portant de violents coups de pied à la tête. Son père est mort quelques heures plus tard à l'hôpital, d'un sévère traumatisme cérébral, conséquence des coups.



Pour le ministère public et les parties civiles, l'intention d'homicide était établie en raison du nombre de coups portés, une dizaine, dans une zone vitale, la tête, avec acharnement. Le prévenu n'a pas hésité à revenir à la charge sur son père inconscient sur le sol.



Selon le prévenu, c'est une question d'héritage qui était la source du litige entre son père et lui. Le grand-père du prévenu, propriétaire de la ferme partagée en cinq logements, est décédé peu de temps avant, le 5 décembre 2020.



La défense avait plaidé un sursis probatoire, posant néanmoins la question de la légitime défense et de la contrainte irrésistible, balayées d'un revers de la main par les autres parties au procès. Le tribunal ne les a pas retenues.