Tribunal correctionnel de Mons : Le ministère public désigne l’urgentiste comme seul coupable pour le décès d’Antonio à Epicura

Le samedi 28 novembre 2015, un couple se présente aux urgences, avec Antonio, un adolescent âgé de 14 ans. Il se sent mal, il vomit et a des diarrhées. Il frissonne et sa température monte à 39,8° C.

Le médecin urgentiste lui administre une aspirine et un anxiolytique, estimant qu’il s’agit d’un début de grippe. Le jeune homme est renvoyé chez lui. Le soir, il décède d’une septicémie pneumocoque.

Le jeune garçon souffrait d’un syndrome Opsi, depuis qu’on lui avait enlevé la rate à l’âge de cinq ans. Le risque infectieux était plus important chez lui que chez un autre adolescent, avec un risque létal supérieur à 50%.

Des erreurs commises, selon les experts

Il ressort de l’enquête que le médecin urgentiste qui l’a pris en charge ne s’est pas rendu compte du risque infectieux. Selon un collège d’experts désigné dans le cadre de l’enquête, l’urgentiste n’a pas pris en compte le dossier médical mentionnant les antécédents du patient. Il n’a, dès lors, pas cherché des informations dans la littérature médicale, accessible notamment sur internet. Selon les experts, l’urgentiste y avait accès et il devait dresser un tableau général du patient.

De plus, les parents ont déclaré avoir informé le médecin de l’état de santé de leur enfant. Ces derniers réclamaient un antibiotique, comme celui qu’un autre médecin avait administré au jeune homme en 2010. Ce médicament ne lui a pas été administré.

L’urgentiste s’est contenté de prendre l’avis d’un pédiatre, par téléphone.

Les parents ont ressenti un sorte de mépris

"L'hôpital ne lui a pas laissé la moindre chance de s’en sortir. Mes clients ont ressenti une sorte de mépris lors de la prise en charge de leur fils aîné", déclare Me Dimitri Rutigliano, avocat des parents d’Antonio, parties civiles au procès.

"Une personne qui a subi une ablation de la rate est beaucoup plus sensible à une agression bactérienne. Un antibiotique à large spectre aurait dû être administré à Antonio", affirme le substitut du procureur du roi.

Ce dernier estime que les médecins font encore preuve de mépris aujourd’hui, en déclarant qu’il est facile de dire ce qu’il fallait faire après coup, "alors que les parents insistaient pour que l’on soigne leur fils avec des antibiotiques, comme en 2010".

Pour l’accusation, ne pas se souvenir de cette demande est aussi une fausse excuse, "alors qu’un infirmier a été frappé par l’insistance des parents sur ce point".

Privation d’un moyen

Lundi, le ministère public a requis la culpabilité du médecin urgentiste, pour l’homicide involontaire d’Antonio.

Le ministère public reconnaît qu’un médecin urgentiste ne peut pas tout savoir. Toutefois, il relève que les experts ont déclaré qu’il existait un moyen rapide de s’informer, via la littérature scientifique. "L’urgentiste s’est privé d’un moyen pour apporter les soins adéquats au patient", dit-il, ajoutant que le médecin devait consulter de dossier médical, "alors qu’il avait le temps de le faire ".

Acquittements plaidés

Les avocats de l’urgentiste, médecin spécialisé en chirurgie cardiaque, ont plaidé son acquittement, estimant qu’elle avait sollicité des examens, soit une radiographie du thorax et une prise de sang.

Ils estiment que l’urgentiste n’a pas été correctement informé par le pédiatre "renommé", lequel avait donné son autorisation de renvoyer l’adolescent chez lui et de le faire revenir dans les quarante-huit heures si son état de santé ne s’était pas amélioré.

Les avocats de l’urgentiste ajoutent que la plupart des médecins ignorent ce qu’est un syndrome Opsi, un cas extrêmement rare, comme l’a démontré une enquête réalisée auprès de plusieurs médecins. Le rapport du collège d’experts a été remis en question.

Les avocats du pédiatre rejoignent le réquisitoire du procureur du roi. Ce dernier estime que le pédiatre n’a pas été correctement informé par son collègue, lequel n’avait pas bien analysé la situation. Un acquittement est requis au bénéfice du doute pour le pédiatre, prévenu de non-assistance à personne en danger. Un acquittement est aussi requis pour l’hôpital, personne morale responsable des agissements de son personnel.

Jugement dans un mois.