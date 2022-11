Tribunal Correctionnel de Mons : Huit ans de prison pour une violente agression à la gare de Saint-Ghislain

La sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé ce lundi, une peine de huit ans de prison contre un homme coupable d'une tentative d'homicide devant la gare de Saint-Ghislain, le 8 mai 2022

La scène a été filmée. On y voit le prévenu qui discute avec une dame à l'arrêt de bus. Elle semble pleurer et lui montre des cicatrices au visage. Elle appelle la victime, un homme avec lequel le prévenu s'était battu quinze jours plus tôt. Le prévenu a déclaré qu'il était animé d'un esprit de vengeance à l'égard de la victime qui avait pris le dessus lors de la rixe. La victime arrive devant la gare, quelques minutes plus tard. Il se bat avec le prévenu, à mains nues. Alors que la victime prend la fuite, elle est frappée dans le dos et dans le bas de l'abdomen par le prévenu, armé d'un couteau.