Tribunal Correctionnel de Mons : dix et huit ans de prison pour des braqueurs transfrontaliers

La sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, a condamné ce lundi des braqueurs actifs dans la région de Mons et de l'autre côté de la frontière franco-belge. Un homme écope d'une peine de dix ans et un autre d'une peine de huit ans. Trois autres sont condamnés à des peines de cinq et trois ans, assorties d'un sursis. Un prévenu a été acquitté de toutes les préventions retenues contre lui, alors que le tribunal a prononcé des acquittements partiels en faveur des autres prévenus.

En octobre 2021, une opération conjointe menée par les policiers belges et les gendarmes français a permis d'interpeller quatre individus, à Feignies, en France. Les quatre hommes étaient soupçonnés d'avoir participé au braquage d'une boulangerie de Bavay, quelques heures plus tôt. Le quatuor était également suspecté d'avoir braqué des pompes à essence dans la région de Mons-Borinage, mais aussi à Binche et Erquelinnes, avec des armes lourdes. Des victimes ont eu des armes pointées sur la tempe. Le ministère public a également poursuivi deux autres suspects .

Lors du procès, les prévenus ont fait des aveux partiels, sauf un qui prétendait qu'il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, lors de l'arrestation. Ce dernier a été acquitté. Les autres, dont certains venaient de sortir de prison, ont déclaré qu'ils avaient commis les faits en raison d'un besoin criant d'argent.