Tribunal Correctionnel de Mons : cinq ans de prison dont deux ans ferme pour une tentative de meurtre

Une peine de cinq ans de prison, assortie d'un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède deux ans, a été prononcée ce lundi par le tribunal correctionnel de Mons, contre un Montois, coupable d'une tentative de meurtre et de vols.

Le 30 avril 2022, la police de Mons était appelée à la rue d'Havré où des témoins déclarent qu'une jeune femme a été rouée de coups par son compagnon. Celle-ci déclare avoir perdu connaissance après avoir été étranglée. Selon un commerçant, qui habite en face de l'appartement de la jeune femme, un homme a tenté de la défenestrer depuis le deuxième étage. "Ses cheveux pendaient dans le vide", a déclaré le témoin à la police. L'appartement était sens dessus-dessous et une fenêtre est ouverte. Des traces de strangulation sont relevées sur le cou de la jeune femme. Celle-ci raconte avoir reçu la visite de son compagnon, lequel était sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Il l'a rouée de coups avant de la tenir par le cou et de la soulever contre un mur. Il a ensuite tenté de la jeter par la fenêtre.