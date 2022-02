Tribunal correctionnel de Bruxelles : un émeutier présumé d’une manifestation contre les mesures sanitaires a été acquitté

De son côté, le prévenu avait déclaré avoir été malmené par les policiers. Il avait raconté avoir notamment été aspergé de bière par ceux-ci. Il a déposé plainte au Comité P.

Le tribunal a conclu qu’il existait un doute trop important quant à la culpabilité du prévenu pour jet de projectiles. Il l’a donc acquitté.

Le 19 décembre dernier, une manifestation contre l’obligation vaccinale, contre le CST et contre le maintien de certaines mesures sanitaires avait rassemblé à Bruxelles 3500 personnes selon la police et 37.000 protestataires selon les organisateurs. La police a procédé à 48 arrestations administratives et à sept arrestations judiciaires pour des heurts survenus en marge de cet événement.