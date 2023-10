Tribunal correctionnel de Bruxelles : des amendes de 1.200 à 8.000 euros requises pour des faits de maltraitance animale

Le parquet a requis des amendes allant de 1.200 à 8.000 euros jeudi matin, lors d’une session autour du bien-être animal, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Au total, 22 personnes ont dû répondre de faits de maltraitance sur leurs propres animaux, principalement des chiens. Parmi les 11 dossiers, deux ont été reportés. Tous les prévenus ne se sont pas présentés.

Un premier homme a été jugé pour avoir laissé son chien seul pendant de longues heures, voire des jours. Le chien manquait d’eau et de nourriture. Selon le parquet, il n’avait pas non plus d’endroit où s’abriter de la pluie et du froid, et n’était pas enregistré. "L’enregistrement est désormais en ordre, mais les autres problèmes n’ont pas été résolus. L’animal a donc été confisqué et a finalement dû être euthanasié en raison de son état de santé déplorable", a déclaré le parquet, qui réclame une amende de 4.000 euros.

Ensuite, un homme de 76 ans originaire de Londerzeel, dans le Brabant flamand, a été jugé parce qu’il possédait un chien, enfermé à même le sol dans un enclos dans son jardin, malgré des condamnations antérieures et une interdiction de détention d’animaux. Le parquet a requis une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 8.000 euros.

Deux sœurs ont également dû répondre de faits de maltraitance sur 65 chiens, retrouvés dans des conditions déplorables à leur domicile. Elles risquent, quant à elles, une amende de 4.000 euros.

Enfin, le parquet a réclamé la même peine pour quatre hommes, surpris en train d’abattre six moutons le 9 juillet 2022, jour de la "fête du sacrifice". "L’abattage a eu lieu en toute illégalité, sans autorisation, sans anesthésie et dans des conditions insalubres", a indiqué le parquet. Les jugements tomberont le 2 novembre.