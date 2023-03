Tribunal correctionnel de Bruxelles : bagarre lors d'une "lockdown party", Mallory Gabsi acquitté

Mallory Gabsi, jeune chef cuisinier et ancien candidat de l'émission "Top Chef", a été acquitté mercredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles, faute de preuves. L'homme de 26 ans était poursuivi pour son implication présumée dans une bagarre lors d'une "lockdown party" en septembre 2020. Le parquet avait requis une peine de six mois de prison.

En septembre 2020, alors qu'il participait à une "lockdown party" à Rhode-Saint-Genèse, en périphérie bruxelloise, le cuisinier a constaté que le sac contenant ses affaires avait disparu.

Furieux, Mallory Gabsi a quitté les lieux pour revenir plus tard, accompagné d'un groupe de personnes, selon le parquet de Hal-Vilvorde. Mallory aurait accosté deux personnes qui attendaient une voiture.

Une bagarre a ensuite éclaté et ces deux personnes ont reçu des coups. L'une d'elles aurait été assommée et sa mâchoire fracturée. Selon le parquet, plusieurs personnes ont assisté à la scène et ont confirmé que Mallory avait bien porté des coups.

La défense a vigoureusement contesté les faits. À l'issue de nouveaux interrogatoires des témoins, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour condamner Mallory Gabsi qui a donc été acquitté.

En 2020, Mallory Gabsi s'est hissé en demi-finale de la 11e saison de l'émission culinaire "Top Chef". En 2022, il a ouvert son propre restaurant gastronomique à Paris. Il vient de recevoir sa première étoile au guide Michelin.