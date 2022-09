"Triangle of Sadness", un film de Ruben Östlund Palme d’Or au dernier Festival de Cannes

Après l’autopsie d’un couple dans Snow Therapy et celui du monde de l’art contemporain dans The Square, qui lui valut la Palme d’or en 2017, Ruben Östlund continue à mettre joyeusement les pieds dans le plat. En ayant plus que jamais dans son viseur notre société moderne, le réalisateur suédois décoche cette fois-ci ses flèches, trempées dans un bain d’humour caustique, en direction des riches, soulignant leur indécence, leur vacuité et le fossé qu’ils creusent outrageusement et non sans cynisme avec les laissés pour compte d’un capitalisme déviant. Avec un remarquable sens du récit et du rythme, sa charge féroce et absolument jouissive contre ces riches imbus d’eux-mêmes, usant et abusant de leur position dominante, nous vaut quelques scènes d’anthologie… Ruben Östlund n’hésitant pas à pousser le curseur très, très loin (la scène du repas de gala au centre du film est en cela un morceau de bravoure inoubliable).

C’est féroce, c’est noir, c’est inconfortable, c’est hilarant, c’est extrêmement bien joué (Harris Dickinson, la regrettée Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson et tous les autres acteurs et actrices sont justes parfaits) … et c’est le monde tel qu’il va !

Ruben Östlund n’a pas volé sa deuxième Palme d’or… ne vous en privez surtout pas !