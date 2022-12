"Triangle of sadness" de Ruben Östlund, grand gagnant des European Film Awards, Lukas Dhont repart bredouille

Un peu plus tard, c’était au tour du Croato-Danois Zlatko Buric d’être sacré "Meilleur acteur" pour son rôle dans "Triangle of sadness". Il concourrait notamment face à Eden Dambrine, à l’affiche de "Close". "J’ai fait de mon mieux pendant de nombreuses années et c’est bien d’avoir cela maintenant. Wow, je ne dois pas encore m’arrêter", s’est-il réjoui.

A côté de cette pluie de récompenses pour "Triangle of sadness", la Luxembourgeoise Vicky Krieps a remporté samedi soir l’award de la meilleure actrice pour son interprétation de l’impératrice Sissi dans le film "Corsage" de Marie Kreutzer, long métrage qui lui avait valu le Prix de la meilleure interprétation dans la section Un Certain Regard en mai dernier à Cannes.

Autre Belge en lice, Emmanuelle Nicot a elle été coiffée au poteau dans la section "Prix de la découverte européenne" par "Small Body" de Laura Samani.

Le prix de la comédie est lui revenu à "The good boss" de Fernando León de Aranoa. Quant aux awards "animation" et "court métrage", ils ont respectivement été remis à "Interdit aux chiens et aux Italiens" d’Alain Ughetto et "La vie sexuelle de mamie" d’Urska Djukic et Emilie Pigeard.

Côté documentaire, "Mariupolis 2" de Mantas Kvedaravicius s’est distingué face à ses concurrents. Retourné en Ukraine, dans le Donbass, au cœur de la guerre, pour retrouver les personnes qu’il avait rencontrées et filmées entre 2014 et 2015, le réalisateur avait été tué en avril dernier à Marioupol.