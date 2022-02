Triangle des trois frontières – prolongation de la fermeture de l’Avenue de l’Europe

- L’accessibilité au parc d’activités "rue Fernand André" se fait via le centre d’Athus vers la police et les musées, et ce, uniquement pour les véhicules légers (pas de camion)

- L’accessibilité "rue du Terminal" pour accéder au Terminal Container d’Athus (agence en douane) est maintenue pour le charroi lourd (camions)

- Les véhicules venant de France ou du giratoire "Jardinerie" doivent prendre la déviation vers Pétange / Rodange

- L’accessibilité au parc d’activités "rue Rougefontaine" est possible pour les véhicules venant de France et se fait via la déviation Pétange / Rodange pour ceux qui viennent du Grand-Duché de Luxembourg

- Hors circulation locale, les camions de plus de 3,5 tonnes sont déviés vers l’autoroute E411