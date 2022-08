TrialGP : l’extraterrestre Toni Bou ce dimanche à Comblain-au-Pont au championnat du monde de Trial moto

Dans le milieu du Trial mondial, on surnomme Comblain le petit Monaco du Trial en raison de son organisation au cœur du village historique. L’atmosphère y est unique avec notamment le fameux Mur du Mont Saint-Martin que les pilotes vont devoir franchir à plusieurs reprises en essayant de ne pas poser de pieds au sol.

Toutes les sections de franchissement se situent dans un rayon de 4 kilomètres. Autant dire que le spectacle est accessible à tous, familles, enfants, personnes à mobilité réduite, … Depuis 2014, le public (déjà très nombreux ce samedi aux essais) revient pour ressentir cette émotion particulière d’accompagner mentalement chaque pilote dans ses exercices de franchissement. C’est clairement l’un des plus beaux événements sportifs de l’année en Belgique. Il combine les saveurs du passé (authenticité et proximité avec les pilotes) et du présent (évolution acrobatique du sport). Le ticket d’entrée reste démocratique (30€) et deux pilotes belges tenteront de s’illustrer dans la catégorie Trial 2 : Emile Mattheeuws et Maxime Mathy.