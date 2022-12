Tri des déchets : 3 communes hennuyères dont Charleroi passent au "sac vert" en 2023

L’utilisation du sac vert sera d’application dès la première collecte de 2023. Ce sac peut contenir les déchets alimentaires, les restes de cuisine ou encore les petits déchets du jardin. Les sacs verts sont à déposer toutes les semaines en même temps que le sac blanc. Pour rester cohérent dans la démarche, les sacs eux-mêmes sont biodégradables. Ils seront vendus en grande surface à 3,5 € pour dix sacs de vingt litres.

Du côté de Tibi, la charge de travail ne sera pas plus grande. Toutes les infrastructures nécessaires au tri de ces matières organiques existent déjà. La quantité de déchets triés sera par contre bien plus grande. Les résidus organiques de plus de 200.000 personnes viendront s’ajouter à la quantité actuelle de déchets verts traités par l’intercommunale.