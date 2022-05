Trevisan fait tomber Fernandez et s’offre le premier ticket pour les demi-finales

L’Italienne Martina Trevisan, 57e mondiale, a été la première à se qualifier pour les demi-finales du tableau féminin à Roland-Garros. Elle a disposé de la Canadienne Leylah Fernandez 6-2 6-7 (3/7) 6-3 et atteint pour la première fois ce stade de la compétition en Grand Chelem à 28 ans.

La finaliste du dernier US Open, la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 18) affrontait l’Italienne Martina Trevisan pour une place dans le dernier carré à Roland-Garros. Battue en finale aux Etats-Unis par la Britannique Emma Raducanu, Fernandez avait mal digéré sa soudaine notoriété et avait été éliminée au premier tour à l’Australian Open. Elle a donc rectifié le tir à Paris en atteignant les quarts de finale et affrontait un adversaire a priori à sa portée même si Martina Trevisan, 57e mondiale, est en confiance après sa victoire au tournoi WTA 250 de Rabat il y a un peu plus d’une semaine. L’Italienne avait d'ailleurs déjà atteint les quarts de finale à Roland-Garros en 2020, battue par la future vainqueure, Iga Swiatek.

Et Fernandez est tombée dans le piège de la petite mais puissante Italienne dans ce duel de gauchères. La première manche, à sens unique, s’est conclue en 35 petites minutes sur un score de 6-2 pour Trevisan. La 57e joueuse mondiale est beaucoup plus précise et ne commet que 4 fautes directes pour 15 pour son adversaire. C’est beaucoup trop pour Fernandez qui est également très peu à l’aise sur son service, elle ne remporte même pas 50% des points derrière sa première balle (7/15).

La seconde manche est plus équilibrée et Fernandez prend les devants rapidement pour mener 1-3. Mais l’avantage est de courte durée puisque Trevisan débreake dans la foulée pour revenir à 2-3 avant de sauver 4 balles de break dans le jeu suivant pour égaliser à 3-3. La Canadienne passe ensuite tout proche de l’élimination en étant breakée à 5-4. Elle doit sauver une balle de match sur le service de Trevisan avant de débreaker et de finalement réussir à décrocher le second set au tie-break 6-7 (3/7).

On pense alors la Canadienne lancée mais la 18e mondiale passe complètement au travers de son début de troisième set. Breakée deux fois de suite, elle se retrouve menée 4-0 sans avoir pris le moindre point sur le service de Trevisan. La joueuse de 19 ans se reprend dans le cinquième jeu de cette dernière manche où elle parvient à réaliser le premier débreak au bout de la troisième balle de break dans ce jeu et revient à 4-1. Mais la joie est de courte durée pour Fernandez qui se fait à nouveau breaker dans le jeu suivant et est menée 5-1. Mais Trevisan tremble et se fait débreaker avant que Fernandez en revienne à 5-3 sur un jeu blanc sur sa mise en jeu. La deuxième tentative est la bonne pour Trevisan qui parvient finalement à conclure la rencontre sur sa mise en jeu sur un coup droit dans le replacement de Fernandez.

Après un combat de 2h21, Martina Trevisan, 57e mondiale, valide son ticket pour les demi-finales à la Porte d’Auteuil en s’imposant 6-2 6-7 (3/7) 6-3. Elle porte par la même occasion son nombre de victoires consécutives à 10.