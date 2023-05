Trêve entre Israël et Gaza après cinq jours de guerre et 35 morts

"La réponse d'Israël à l'initiative égyptienne" signifie que "la réponse au calme sera le calme, et que si Israël est attaqué ou menacé, il continuera à faire tout ce qu'il doit faire pour se défendre", a indiqué un communiqué officiel israélien au nom de Tsachi Hanegbi, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sans confirmer le moindre accord.

Pour les habitants de la bande de Gaza la journée de samedi s'est écoulée au rythme des frappes aériennes israéliennes tandis que dans les zones israéliennes limitrophes de la clôture ceignant le mince territoire littoral, les habitants étaient calés sur celui des sirènes d'alertes aux roquettes, terrés dans des abris.

Peu avant l'annonce de la trêve, le général israélien Herzi Halevi, chef d'état-major interarmées s'était félicité qu'Israël ait "atteint d'importants objectifs tout au long de cette campagne".

A Gaza, territoire sous blocus israélien depuis la prise de pouvoir du mouvement islamiste Hamas en 2007, le ministère de l'Intérieur a accusé Israël de concentrer ses frappes "sur des objectifs civils et des bâtiments résidentiels".

Depuis mardi, les affrontements entre Israël et Gaza ont coûté la vie à 34 Palestiniens - dont le dernier, un ouvrier travaillant en Israël a été tué samedi par une roquette palestinienne.

"Je suis profondément attristé par les pertes de vies humaines [...] y compris celles d'enfants et de femmes, causées par des frappes israéliennes et les tirs aveugles de roquettes vers Israël par le Jihad islamique et d'autres groupes" a déclaré l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, dans un communiqué."J'appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu" et "j'attends avec impatience le rétablissement de l'accès" de l'aide humanitaire à destination de Gaza, a-t-il ajouté.