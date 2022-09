Trésors Vivants | Un concert original mêlant les générations : diffusion dès le 20 octobre dans Le Monde est un Village

"Inévitablement et avec évidence, depuis près de 25 ans, Le Monde est un Village a grandi avec une fantastique génération d’Artistes. Ils, elles nous ont procuré émotions et plaisirs, découvertes et engouements, ont animé l’espace Wallonie-Bruxelles et d’autres territoires internationaux.

Après ces deux dernières années pas drôles pour la Musique, nous avons pensé qu’il serait adéquat de les remercier pour leur générosité et leur persévérance à partager leur Culture, Style et Talent.

Nous avons aussi pensé à mettre en lumière de très jeunes artistes, fraîchement issus d’établissements de formation ou autodidactes. Avec la période Covid, toutes ces jeunes pousses ont besoin d’une connexion et d’une proximité avec les publics… Et nous allons leur permettre de se rencontrer, de jouer ensemble, de communiquer et certainement de vous étonner.

Une expérience unique et savoureuse nous attend le 23 septembre au 140. Des participations exceptionnelles pour des connexions originales mêlant les générations." Didier Mélon