Trésors Vivants | Un concert original mêlant les générations : diffusion dans Le Monde est un Village

Une aventure humaine... depuis près de 25 ans

Depuis sa création en 1998, l’émission Le Monde est un Village de Didier Mélon n’a cessé d’accompagner avec curiosité, intérêt et passion des musicien.ne.s d’ailleurs… et aussi d’ici ! Une véritable aventure humaine vécue aux côtés d’artistes que l’émission a suivis, accompagnés, écoutés, enregistrés… depuis bientôt 25 ans.

Plus que jamais au rendez-vous pour soutenir et exposer la richesse de ces créatrices et créateurs œuvrant en Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Monde est un Village a réuni des artistes confirmés et de jeunes talents prometteurs au travers d’une soirée-concert originale et mêlant les générations. Le vendredi 23 septembre au 140 à Bruxelles, Trésors Vivants a proposé dix collaborations inédites qui honorent un.e artiste du patrimoine musical de référence, et mettent en lumière un.e jeune musicien.e en évolution dans une création commune.

La soirée du 23 septembre a été enregistrée et filmée pour une diffusion exclusive sur La Première. Un second concert suivra le 28 avril 2023, avec de nouvelles rencontres et collaborations inédites autour de nos Trésors Vivants ! Bienvenue...