Trésors Vivants | Diffusion du concert Le Monde est un Village qui fait se rencontrer les générations !

Le 28 avril dernier, la seconde soirée Trésors Vivants a accueilli artistes et public au Théâtre Le 140 pour un concert très particulier qui a mêlé porteurs de patrimoine musical et très jeunes musiciens. Une connexion enthousiasmante et prometteuse, une confirmation du présent, et un pari sur l’avenir!

En première diffusion ce jeudi 25 mai, nous vous proposons l'enregistrement de cette soirée, composée de collaborations originales et inédites, d'émotions incomparables, d'associations respectueuses, de connivences incroyables...

Avec : Trio Trad, trio historique composé d’Aurélie Dorzée, Didier Laloy et Luc Pilartz, qui a joué avec les jeunes Rachel Keyaerts et Nils Laloy, avec l'auteur-compositeur-interprète Jofroi qui a rencontré la chanteuse et guitariste Marie Mawet et avec le duo Sophie Cavez & Baltazar Montanaro, rejoints par l’accordéoniste Mathilde Dedeurwaerdere

...