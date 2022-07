"Trésors - L’Amérique latine, ossuaire des disparitions forcées" - à La Cité Miroir

De famille argentine, née à Madrid, élevée à Paris, l’artiste Zahara Gómez explore des thématiques sociales et politiques au travers de la photographie. Elle est aujourd’hui installée au Mexique où elle poursuit notamment son travail sur les disparitions forcées. Elle a été exposée dans le monde entier et a collaboré avec de grands médias tels que Le Monde et Vice. Son dernier projet, Recetario para la Memoria, a été finaliste au Paris Photobook Award 2021.

Depuis 2022 elle fait partie des explorers du National Geographic. Elle fait également partie de Foto Feminas et Women Photograph.