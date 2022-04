Trésors de printemps dans nos sous-bois: la sève de bouleau, l'ail des ours et l'aspérule odorante...

Profitez du retour des beaux jours pour prendre l'air en vous baladant dans la nature. Ces promenades sont aussi l'occasion de pratiquer la cueillette de l'ail des ours dans les sous-bois. Par le passé, elle était considérée comme une plante magique! En plus de ses vertus médicinales, cette plante sauvage est appréciée en cuisine. Son goût est en effet moins prononcé et plus subtil que l’ail classique, en plus de cela il se digère mieux. L'ail des ours se consomme crue ou cuite, en salades, en soupes, en omelettes ou encore en délicieux pesto !

Dans la vidéo ci-dessus, découvrez les précieux conseils du naturaliste verviétois Philippe Gason !

Si vous comptez partir dans les bois pour cueillir l'ail des ours, soyez attentifs à ne pas confondre la plante magique avec les feuilles de muguet, d’arum tacheté et de colchique, trois plantes similaires mais vénéneuses et très dangereuses qu’il ne faut absolument pas ingérer !

Découvrez ici la recette du pesto à l'ail des ours!