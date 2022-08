Très peu de pluie en juillet, peu dans les 15 jours, et "la tendance générale pour le début de l'automne, c'est plutôt sec et encore assez chaud"

Ce mois de juillet a été le plus sec depuis 1885, avec seulement cinq jours de pluie. À peine 5 mm de pluie enregistrés à Bruxelles pour une moyenne habituelle de 76,9mm. Et ce un an après les inondations, résultats dramatiques de précipitations jusqu’à 50 fois plus abondantes. Comment expliquer cette différence ? Quel impact ? Est-ce réellement lié au réchauffement ?

Pascal Mormal, météorologue à l'Institut royal météorologique répondait à ces questions dans Matin Première.

Des températures élevées, au-delà de 30 degrés, ce n'est pas exceptionnel en soi pour un mois d'août ?

Non, ce n'est pas exceptionnel en soi. Mais on est quand même environ 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et il faut se rappeler que c'est actuellement le troisième pic de chaleur qu'on connaît dans notre pays, puisqu'on avait déjà eu une grosse bouffée de chaleur vers le 18 juin, une autre plus importante encore autour du 18-19 juillet, durant laquelle on avait frôlé le record absolu puisqu'on avait atteint 38,1 degrés à Uccle et 40 degrés localement dans le Brabant flamand. C'est donc maintenant la troisième séquence vraiment très chaude de cet été.

Et on prévoit peu de pluie à venir?

Oui, jeudi et vendredi, on attend quand même quelques orages, mais le phénomène est toujours assez localisé, donc ce ne sont pas nécessairement des bonnes pluies qui vont contribuer à réparer tous les déficits que l'on connaît pour le moment au niveau des précipitations. Et il faut savoir que la tendance pour les deux prochaines semaines est plutôt pessimiste, car on n'attend pas de grosses pluies significatives. Au contraire, on va plutôt vers une poursuite d'un temps sec et assez chaud, au moins jusqu'au 15 août. Et certains modèles saisonniers donnent plutôt un début d'automne qui pourrait se poursuivre dans cette tendance. Mais là, évidemment, il faut être beaucoup plus prudent. Mais la tendance générale pour le début de l'automne, c'est plutôt sec et encore assez chaud.

Comment expliquer le contraste avec le mois de juillet 2021 ?

Effectivement, juillet 2022 était un mois presque record, puisque c'était le mois le plus sec depuis 1885, où on avait eu seulement cinq millimètres. Alors qu'en 2021, on avait eu 166 millimètres. Et là, c'était quasiment un record, mais de précipitations excessives. Ce sont deux configurations différentes, mais qui, quelque part, se rejoignent un peu. C'est-à-dire que cette année, on a eu une succession d'anticyclones qui se sont installés sur nos régions, alors qu'en 2021, c'était plutôt des dépressions d'altitude, donc ces fameuses gouttes froides qui ont vraiment stationné à proximité du Benelux, une partie de l'Allemagne, les îles Britanniques et la France. Alors que par exemple, l'Europe centrale et l'Europe du Nord connaissaient des blocages anticycloniques et de très fortes chaleurs. Donc ici, on retrouve de nouveau des conditions comme celles qu'on a connues durant les étés 2018, 2019 et 2020, c'est-à-dire des étés globalement chauds et secs.