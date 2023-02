Très drôle, une IA fait n’importe quoi avec les commandes d’un fast-food

Depuis le 1er janvier en France, cette chaîne de restauration rapide doit servir ses consommateurs sur place à l’aide de vaisselle à usage unique. Aujourd’hui, la chaîne Macdonald fait parler d’elle pour d’autres raisons.

A l’heure où ChatGPT, sorte d’intelligence artificielle très puissante, fait peur à la ville de New York qui vient d’interdire son utilisation dans les écoles de la ville, une autre forme d’Intelligence n’est pas encore au point. Cette IA au drive du McDonald a beaucoup fait rire les utilisateurs de TikTok en ne réussissant pas à prendre correctement les commandes.

Dans une vidéo sur le réseau social, on remarque que l’IA se met à facturer des dizaines de menus McNuggets pour une somme de plus de 200 dollars sous les cris de " STOOOP " et les rires de la cliente.

Le média Presse-Citron, nous montre aussi une autre utilisatrice qui demande un coca sans sucre et se retrouve avec 9 Ice Tea.

En général, les clients tentent de commander dans ces drives malgré des réponses absurdes de l’IA pour finir par passer leur chemin et publier leur expérience sur TikTok avec beaucoup d’humour.