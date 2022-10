Très drôle : Lizzo appelle l’ex d’une fan en plein concert pour lui régler son compte !

Notre DJ semblait à court de mots et on peut le comprendre étant donné que 15.000 fans étaient en train d’éclater de rire ! Alors Lizzo lui a tout simplement demandé de secouer son cul ! Et a conseillé à la jeune femme de laisser tomber s’il ne le secouait pas.

Et l’appel s’est conclu par : "Tu as mis trop de temps, bitch ! Au revoir !" et elle a bien sûr enchaîné par l’énorme Good As Hell.

Lizzo a également pris la demande d’un autre fan pour mettre à jour son BeReal (le nouveau concurrent de TikTok) , en essayant de comprendre comment ça fonctionnait!

Préparez vos demandes pour le concert de Lizzo au Sportpaleis le 24 février!