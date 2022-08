Très bonne saison pour la piscine de Wégimont : plus de 42.000 réservations enregistrées cet été

C'est ce mois d'août qui enregistrera assurément la plus forte affluence avec plus de 20.000 visiteurs, dont plus de 17.000 au bord de la piscine... Des visiteurs qui ont résolument adopté le système de réservation obligatoire mis en place durant la crise sanitaire.

"Ça nous permet d’anticiper, explique le directeur du domaine. On peut prévoir en marchandises, en personnel, en nombre de sauveteurs donc c’est vraiment une amélioration de la sécurité pour nous. Et puis, le confort pour les clients. Le fait de limiter à 1.500 personnes par jour fait qu’il est encore beaucoup plus agréable de profiter du domaine provincial de Wégimont".

La saison se poursuit encore jusqu'à la fin de ce mois d'août et durant les quatre week-ends de septembre.