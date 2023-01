Très addictif et très puissant, le crack est de plus en plus présent à Bruxelles

C’est le constat fait par la police, le crack, une drogue dérivée de la cocaïne, se consomme et se trouve très facilement à Bruxelles. Très addictive et très puissante, on la trouve à presque tous les coins de rue. Plusieurs stations de métro ainsi que les gares sont devenues des points de rassemblement pour les dealers et pour les consommateurs. En outre, les prix toujours plus bas, entre 15 et 20 euros pour une boulette de 5 doses, ont de quoi tenter toujours plus de consommateurs.