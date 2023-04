Trentenaires : "Une série qui se regarde la larme à l’œil en dansant"

Réalisateur multi-primé, Joachim Weissmann a mis son talent au service de la nouvelle série belge Trentenaires, adaptation francophone de la flamande Dertigers. On a discuté avec ce Tournaisien du casting de la série, de son tournage à Charleroi et de ce qui rend Trentenaires unique.

Trentenaires, une série belge à découvrir dès ce dimanche 23 avril à 20h05 en télé sur Tipik et sur Auvio.

Comment avez-vous formé ce groupe de trentenaires ? Sur base de quels critères ?

On a recueilli environ 900 candidatures ! On a fait une pré-sélection sur base de laquelle il a fallu former ce groupe. C'était compliqué, car on a vu beaucoup d’excellent·es comédiens et comédiennes. Je voulais un casting de trentenaires assez large : certains arrivent tout juste dans la trentaine et d'autres l’ont dépassée, donc on a réduit leur âge fictionnel. J’avais aussi envie d’un casting hétéroclite, qui ne soit donc pas uniquement d'origine caucasienne, car cette mixité correspond à ce qu’est la Belgique.

Avez-vous regardé la série d'origine, Dertigers ?

J’ai regardé les six premiers épisodes et j'ai tout de suite vu le potentiel de cette série. De là, ont découlé des discussions avec Warner : est-ce qu’on part sur quelque chose de naturaliste comme l’a fait Dertigers ou sur une esthétique propre à la fiction ? On a finalement pris des caméras cinéma, mais avec une approche filmique et documentaire. C’est-à-dire qu’on suit les personnages tels qu’ils sont, on est à hauteur humaine, il n'y a pas de grande envolée à la grue ou de traveling. On a une caméra-épaule qui est vivante. Tout ça fait partie du réalisme qu'on tenait à donner à la série.

Concernant l’adaptation, on a gardé les personnages et les plot points de chaque séquence qu'on a fait évoluer puisqu’il fallait adapter l'histoire à Charleroi. Il n'y a pas eu de traduction, car sur Dertigers, ils travaillaient à peine avec des dialogues pré-écrits, il y avait pas mal d'impro. Moi, je voulais partir sur quelque chose de plus écrit. Comme on tourne rapidement, je préférais que tout soit calé en amont pour ne pas avoir d’hésitation sur le tournage.