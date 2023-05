Trentenaires : qui est Rori, l’artiste belge qui se cache derrière la BO de la série ?

En 2022, Rori revient avec son EP Docteur. C’est un succès qui explose les streams (+ de 2.000.000). Il parle notamment de santé mentale, de dépression et d’anxiété. Les paroles sont fortes et prennent aux tripes : " Qu’on m’appelle un docteur, J’confonds toutes les couleurs. J’me cache et j’mélange les pilules pour maintenir la constance. Bienvenu dans mon asile. J’suis la seule dans mon style".

En ce début d’année 2023, le public a eu le plaisir de découvrir son EP Ma saison en enfer (une référence à "Une saison enfer" d’Arthur Rimbaud), avec notamment le titre Ma Place, qui est également joué dans un des épisodes de Trentenaires.