Trentenaires : la série qui met à l’honneur de nouveaux artistes belges

Dans Trentenaires, vous aurez le plaisir d’entendre des artistes qu'on ne présente plus comme Alice On the Roof, Loïc Nottet ou encore Puggy ainsi que des artistes internationaux (Rosalia, Taylor Swift ou encore Imagine Dragons)... Et aussi de nouvelles pépites !

On vous a concocté une petite sélection de nouveaux talents à ne pas rater. N’hésitez pas à aller écouter la playlist Tipik qui reprend des titres phares présents dans Trentenaires. Pour (re)découvrir en intégralité tous les talents belges, rendez-vous sans plus attendre dans les épisodes de la série !