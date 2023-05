Trentenaires : la saison 2 déjà en tournage, voici ce que l’on sait

Désirez-vous ajouter quelque chose ?

M.V : "Nous sommes très contents des retours reçus par rapport à la série notamment sur les réseaux sociaux. Le plaisir que nous partage le public de s’approprier et de s’identifier aux personnages, de se sentir représenter. On est dans du divertissement non pas lié au mystère mais dans du divertissement de représentation. Et avec Trentenaires, c’était vraiment un pari car il y a peu de séries belges francophones de ce type-là. Donc, les retours positifs du public sont vraiment chouettes à recevoir, c’est super encourageant et ça nous fait du bien par rapport au choix qu’on a eu de lancer cette aventure."

