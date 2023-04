“Trentenaires” : découvrez le casting très prometteur de la nouvelle série belge de Tipik

C’est surtout dans les séries que Yassine Fadel apparaît à maintes reprises. L’acteur a joué dans Homeland (qui a remporté deux Golden Globes). En 2014, il était à l’affiche de la série britannique The Missing. Plus récemment, on l’a aperçu dans A Town Called Malice (Sky TV) où il se glisse dans la peau de Metin. Cette année, il a joué dans dans la série CBS FBI : International.

Côté francophone, il n’est pas non plus en reste. Yassine Fadel fait partie de la mini-série belge qui cartonne sur Netflix Into The Night (2020). Dans un tout autre registre, il a participé à la collection franco-belge des films Meurtres à. Polyvalent, il se prête aussi au jeu d’humoriste dans la web série comique Le Roi de la vanne de Guillermo Guiz.